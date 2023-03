BNY Mellon change de gérant pour son fonds small caps japonaises

La société de gestion BNY Mellon Investment Management va confier la gestion de son fonds Japan Small Cap Equity à son affilié Newton Investment Management Japan Ltd à compter du 1er mars 2023. Selon une lettre aux investisseurs, le fonds était géré auparavant par BNY Mellon Investment Management Japan Ltd. Les gérants de portefeuille et analystes seront transférés chez Newton IM Japan Ltd, entité constituée en août dernier et supervisée par le régulateur des marchés financiers japonais.