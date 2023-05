BNP Paribas WM nomme un directeur des opérations en Asie

BNP Paribas Wealth Management vient de promouvoir Marco Kermaidic, jusqu’ici directeur du développement des services d’investissement en Asie, en tant que directeur des opérations à partir du 1er juin. Il succédera Long Doan, qui prendra de nouvelles fonctions chez BNP Paribas.

Basé à Singapour, Marco Kermaidic sera rattaché à Arnaud Tellier, directeur général pour l’activité en Asie, et Pierre Vincent, managing director chargé des opérations et chief transformation officer. Au sein de ce poste, il sera responsable pour des opérations, de la gestion de cycle de vie des clients, des finances et de la gestion des performances, ainsi que de l’assistance et des projets informatiques.

Marco Kermaidic était directeur du développement des services d’investissement en Asie depuis 2017. Il travaille chez BNP Paribas WM depuis 2009, où il a occupé le même poste pour le Moyen-Orient, avant de devenir directeur en conseil d’investissement à Hong Kong entre 2013 et 2017. Auparavant, il a occupé le poste de directeur de l’équipe d’investissement au sein de la banque privée chez Société Générale de 2002 et 2009. Il a également été responsable obligataire et dérivés chez Tullett Prebon de 1997 et 2001. Au début de sa carrière, il a travaillé au sein de la banque nationale grecque de 1993 à 1995 dans les marchés monétaires.