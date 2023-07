BNP Paribas AM s’est opposé en moyenne à 37% des résolutions en 2023

BNP Paribas Asset Management dévoile ce matin les résultats de sa politique de vote pour les assemblées générales 2023 des sociétés détenues en portefeuille. Le groupe, qui gère 526 milliards d’euros, indique avoir voté à 1.600 assemblées générales au premier semestre. La saison a été marquée par un taux d’opposition de 37% en moyenne, toutes résolutions confondues. En 2022, ce taux était de 33%.

Dans le détail, la filiale de gestion de BNP Paribas a rejeté 55% des résolutions relatives aux rémunérations des dirigeants, 48% de celles relatives aux élections des administrateurs (majoritairement pour des raisons de diversité hommes femmes), et 53% de celles relatives aux Say-on-Climate. Sur ce dernier aspect, BNP PAM affirme avoir «largement soutenu les résolutions d’actionnaires sur les sujets environnementaux et sociaux».

BNP PAM note que le nombre de résolutions portant sur la stratégie climat des entreprises a fortement baissé. Le groupe a voté sur 19 résolutions de ce type en 2023, contre 40 en 2022. Cette diminution des « Say on Climate » soumis au vote s’explique par différents facteurs, poursuit la société de gestion. D’une part, plusieurs sociétés ont opté pour un vote tous les trois ans et d’autre part, il s’agit d’une pratique seulement développée dans quelques marchés européens (en France et au Royaume-Uni particulièrement). Au regard de sa grille d’analyse, BNPP AM s’est opposé à plus de la moitié de ces résolutions, et dit observer une cristallisation des enjeux climatiques autour du scope 3.