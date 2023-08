BlueOrchard lève près de 15 millions d’euros pour un fonds infrastructures

BlueOrchard a annoncé un second closing pour son fonds de dette sur les infrastructures durables dans les marchés émergents, baptisé BlueOrchard Sustainable Assets Fund (BOSAF) . Le montant levé est de 14,5 millions d’euros auprès d’investisseurs privés.

Un communiqué précise qu’en 2023, BOSAF a réalisé trois nouveaux investissements en Asie et en Afrique dans les sociétés ChargeZone (recharge de véhicules électriques en Inde), U-Solar, (plateforme d'énergie solaire en Inde) et Africa Mobile Networks (fournisseur télécom en Afrique sub-saharienne).

«Les marchés émergents et frontières ont vu leur demande en énergie doubler au cours des 15 dernières années. Représentant déjà la majorité de la consommation mondiale d'énergie, cette croissance devrait se poursuivre à un rythme soutenu, ce qui offre d’importantes opportunités commerciales et un potentiel d’impact positif», a déclaré Felix Hermes, responsable du capital-investissement et des infrastructures durables chez BlueOrchard.