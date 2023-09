BLI et Funds for Good lancent deux fonds à impact

Banque de Luxembourg Investments (BLI) et Funds for Good renforcent une collaboration longue de plus de dix ans. Ce 29 septembre, les sociétés ont annoncé le lancement en partenariat de deux fonds, classés article 9 selon la Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR) : FFG European Impact Equities et FFG American Impact Equities.

Ces compartiments offriront aux investisseurs une stratégie double d’investissement, à la fois au sein du portefeuille d’investissements durables développé par BLI mais également en post-investissement, au travers des activités de Funds for Good Impact. La société, spécialisée sur les fonds de placement éthiques, la microfinance et l’entrepreneuriat social, compte BLI comme premier adhérent depuis sa création en 2011. Chaque année, Funds for Good Invest a pour objectif de reverser 50 % de son bénéfice à son fonds d’impact pour financer ses actions sociales, comme l’accompagnement d’entrepreneurs sans emploi fixe.



Plusieurs thématiques ciblées

«Notre intention était de développer une méthodologie de gestion intégrant la durabilité et la génération d’impact au cœur des portefeuilles tout en ajoutant une dimension d’impact plus concrète et plus tangible», explique Fanny Nosetti-Perrot, directrice générale de BLI.

Dans le détail, la méthodologie repose sur l’approche du «Business-Like Investing» de BLI, soit la prise de participation financière dans une société plutôt que l’achat d’actions. Cela combiné à une stratégie d’investissement ciblant des sociétés dont les produits et services contribuent à la réalisation d’un ou plusieurs Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

«Nous avons fait le choix de ne pas nous focaliser sur une thématique en particulier, mais de couvrir tant les préoccupations sociales qu’environnementales afin de pouvoir bénéficier des interconnexions existantes entre les différentes thématiques», détaille Tom Michels, gérant du fonds FFG European Impact Equities. Le fonds FFG American Impact Equities sera lui dirigé par Luc Bauler, gérant principal et Julien Jonas, co-gérant.

A lire aussi: