Blackrock nomme un co-directeur pour le Japon

BlackRock a recruté Lisa Sun en tant que managing director et co-responsable de sa plate-forme de solutions secondaires et liquides, selon une note interne lue par le Wall Street Journal. L’intéressée vient de Coller Capital à New York, où elle a passé plus de onze ans. Elle travaillera aux côtés des co-responsables Jarid Colucci et Derek Krouner, qui ont pris la direction de l’équipe après le départ de Steve Lessar, Konnin Tam et Veena Isaac pour Apollo Global Management au printemps 2022. Cette équipe acquiert des participations secondaires sur les marchés non cotés.