BlackRock Japon remanie sa direction après le départ du directeur des investissements

BlackRock vient de remanier sa direction au Japon après le départ de Takeshi (Tad) Fukushima, le directeur des investissements, a appris L’Agefi. La société de gestion a décidé de partager ce poste entre deux directeurs. Yue Bamba, qui a été promu au poste de directeur de la gestion active au Japon, et Yuichi Chiguchi, qui devient directeur de la stratégie d’investissement pour ce pays, selon un porte-parole de BlackRock.

Yue Bamba travaille chez BlackRock depuis 2005, où il occupe le poste de directeur et gérant chargé des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). Au début de sa carrière, il était analyste chez Mizuho Corporate Bank de 2000 à 2002.

Yuichi Chiguchi, pour sa part, travaille chez la société de gestion américaine depuis 2013. En plus de ses nouvelles responsabilités, il gardera son poste actuel en tant que directeur des stratégies multi-actifs. Il a auparavant travaillé comme gérant senior chez Asset Management One entre 2005 et 2013. Il a également été responsable de la planification d’investissement chez ING de 2002 à 2005. Il a occupé le poste de gérant chez la filiale londonienne de Meiji Yasuda Life Insurance Company de 1999 à 2002, après avoir travaillé comme analyste crédit de 1990 à 1996. Il a également été économiste pour le Japan Center for International Finance entre 1991 et 1994.

Takeshi Fukushima a quitté son poste de directeur des investissements chez BlackRock fin 2022 pour rejoindre le fonds de dotation de l’Université de Tokyo en tant que directeur des investissements.

