BlackRock avait prévenu SVB de la faiblesse de ses contrôles de risque

La branche conseil de BlackRock, Financial Markets Advisory Group, avait prévenu la Silicon Valley Bank que ses contrôles des risques étaient « substantiellement en deçà » de ceux de ses concurrents début 2022, rapporte le Financial Times, citant plusieurs sources proches du dossier. La banque californienne déchue avait recruté BlackRock en octobre 2020 pour analyser l’impact potentiel de différents risques sur son portefeuille de titres. Plus tard, elle a élargi le mandat pour étudier les systèmes de risques, les processus et les personnes du département qui gérait ses investissements. Le rapport de contrôle des risques publié en janvier 2022 montre que SVB était à la traîne par rapport à des banques similaires sur tous les 11 critères étudiés et était « substantiellement en deçà » sur 10 des 11, selon ces sources. D’après des consultants, SVB était incapable de produire des mises à jour en temps réel ou même hebdomadaires sur ce qui arrivait à son portefeuille de titres.