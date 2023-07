BlackRock a été la société détenant la position courte la plus importante sur Eutelsat Communications

On peut être un chantre de la gestion extra-financière et vendre à découvert. Selon l’émetteur d’ETP (Exchange-traded products), GraniteShares, le numéro 1 mondial de la gestion d’actifs, BlackRock, a été le plus important acteur à détenir une position short (vendeuse) sur Eutelsat Communications, l’un des principaux opérateurs de satellites, faisant d’elle la société française cotée la plus vendue à découvert ce 3 juillet. Quelque 10,33 % des actions du groupe étaient détenues à découvert par cinq sociétés d’investissement, BlackRock détenant la position courte la plus importante avec 3,94 % des actions. Des arbitrages intervenant après l’annonce de l’opérateur de satellites de quitter le marché du haut débit de détail en Europe, « ce qui en a fait l’action la plus vendue en France, en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni », a mis en perspective Benoit Autier, co-fondateur de GraniteShares.

GraniteShares, qui gère plus de 1,5 milliard de dollars, a ainsi dressé une analyse des dix actions françaises les plus « shortées » ce 3 juillet. Selon le fournisseur d’ETP, la deuxième entreprise la plus vendue à découvert était le spécialiste des maisons de retraite Orpea, avec 8,86 % shortés par cinq gestionnaires de fonds, suivie par Casino Guichard-Perrachon et Air France KLM Ordinary avec respectivement 5,38 %, 5,04 % de leurs actions shortées par trois et cinq sociétés d’investissement.

Néanmoins, au classement des plus importants gestionnaires vendeurs à découvert sur les entreprises françaises, la palme revient à l’asset manager Marshall Wace avec douze positions short actives, suivi par Citadel Advisors et Citadel Securities (Europe) Limited, qui détenaient respectivement six et cinq positions de short selling .