Axa IM renforce le comité consultatif de son institut d’investissement

Axa Investment Managers (Axa IM) a nommé, ce mardi, quatre membres indépendants au comité consultatif de son Investment Institute. Les nouveaux membres sont Olivier Blanchard, Nigel Topping, Marie-Christine Korniloff et Nicolas Loz de Coëtgourhant. Olivier Blanchard fera des recommandations macro-économiques. L’intéressé est professeur émérite d'économie au Massachusetts Institute of Technology (MIT), ex-conseiller économique et directeur du département de recherche du Fonds monétaire international (FMI). Il est également senior fellow au Peterson Institute for International Economics. Nigel Topping,conseiller politique et ancien champion du climat pour la Cop 26, émettra des recommandations sur le climat.Quant à Marie-Christine Korniloff et Nicolas Loz de Coëtgourhant, respectivement directrice de l’engagement avec les entreprises et responsable des pratiques durables chez World Wildfire Fund (WWF) en France, ils apporteront leurs expertises sur les thèmes de la nature et de la biodiversité. Pour rappel, l’Investment Institute d’Axa IM vise àaider à la prise de décisions de clients et gérants de portefeuille à travers la provision d’informations sur les tendances à court et à long terme affectant les perspectives macroéconomiques et d’investissement mondiales.Les membres indépendants participeront au comité consultatif deux fois par an afin de discuter des principaux thèmes macroéconomiques et de recherche couverts par l’Investment Institute et contribueront aux travaux effectués par Axa IM.