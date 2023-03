Axa IM intègre des objectifs ESG à la rémunération de ses dirigeants

Axa Investment Managers (Axa IM) vient d’annoncer l’intégration d’objectifs ESG (critères liés à l’environnement, au social et à la gouvernance) dans les rémunérations différées d’environ 400 cadres dirigeants à partir de l’exercice 2023 et qui commenceront d’être versées en 2024. Ces objectifs pourront impacter ces rémunérations à la hausse comme à la baisse. La filiale de la gestion d’actifs de l’assureur éponyme a retenu trois métriques pour évaluer l’impact de l’ESG sur la rémunération différée de ses dirigeants : - l’intensité carbone moyen pondérée pour atteindre l’objectif de réduction de 25% de l’intensité carbone du portefeuille investi dans les entreprises d’ici 2025, - avoir 50 % des actifs sous gestion du portefeuille immobilier alignés sur les trajectoires du CRREM «Carbon Risk Ream Estate Monitor» d’ici 2025. Le CRREM est un outil spécifique au secteur immobilier qui projette une trajectoire scientifique pour les actifs immobiliers basée sur leur secteur et leur géographie, - et la réduction de l’empreinte carbone des opérations d’Axa IM, afin d’atteindre l’objectif intermédiaire de réduction de 26% en 2025. La première métrique va être principalement utilisée pour les dirigeants d’Axa IM Core. Elle correspondra à 75% du calcul de l’incidence de l’ESG sur la rémunération différée. Pour les collaborateurs des fonctions transversales inclus dans le périmètre, elle correspondra à 37,5%. La deuxième métrique correspond également à 75% de l’incidence ESG, mais cette fois pour les collaborateurs d’Axa IM Alts. Elle se limite à 37,5% pour les salariés des fonctions transversales inclus dans le périmètre. Enfin, la troisième correspondra à 25% du calcul pour tous. Cette nouvelle politique de rémunération fait partie du cadre de l’Axa IM for Progress Monitor, un ensemble de huit indicateurs pour atteindre les objectifs de neutralité carbone. La rémunération différée correspond entre autre à la participation, l’intéressement, au plan épargne-entreprise, au plan d’épargne pour la retraite collectif, et aux stock-options…