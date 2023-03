Axa IM distribue un fonds monétaire avec Iznes

Axa Investment Managers (Axa IM) continue ses avancées dans l’univers de la blockchain. Il vient de référencer un premier fonds monétaire sur Iznes, une place de marché d’investissement en parts de fonds sur la blockchain. « Nous rejoignons Iznes à la demande du groupe Engie qui souhaite investir dans notre fonds monétaire via cette plateforme : son parcours client est plus direct et ses frais réduits, la plateforme Iznes ne réclamant pas, de son côté, pour les fonds monétaires, de frais de transactions aux entreprises, explique Laurence Arnold, responsable innovation et initiatives stratégiques chez Axa IM. Nous concernant, les souscriptions ou rachats de parts via la blockchain d’Iznes ne changent rien au travail d’agrégation des ordres confié à notre dépositaire du fonds. »

La solution Iznes propose en effet un circuit court qui met en lien direct les sociétés de gestion et les investisseurs dans leurs fonds. Effectuant sur blockchain la création du fonds avec la tenue de registre puis les souscriptions et rachats des parts de fonds, elle évite notamment le passage en Euroclear. L’arrivée d’Axa IM représente une étape importante. « Nous gagnons un acteur de premier plan, ayant mené une réflexion approfondie sur l’utilisation de la blockchain pour distribuer ses fonds », commente Christophe Lepitre, directeur général d’Iznes. La société avait ainsi noué un partenariat avec BNP Paribas Securities Services pour une solution de distribution de fonds, Fundlink, qui avait réalisé des tests dès 2017. « Nous regardons depuis plusieurs années le sujet de l’utilisation de la technologie blockchain dans la chaine de la distribution de nos fonds, aussi bien avec nos agents de transfert traditionnels qu’avec des nouveaux acteurs ou sociétés technologiques. Tant la ‘tokenisation’ de parts de fonds que la création de fonds sur blockchain nous intéressent, même si, à ce jour, les différents modèles opérationnels multi-juridictionnels, tout comme les diverses réglementations locales limitent l’industrialisation des processus », expose Laurence Arnold.

Rôle des intermédiaires

Certes, la société a externalisé une partie de la chaîne de distribution de fonds auprès de ses dépositaires et agents de transfert. « Toutefois, nous progressons aussi avec eux sur l’adoption de la blockchain, ajoute Laurence Arnold. Les avancées sont lentes compte tenu notamment du niveau des investissements requis. Il ressort des différents travaux que nous avons menés que ces intermédiaires garderont un rôle essentiel dans la distribution des fonds à ce stade. »

En rejoignant Iznes, la société de gestion pourra élargir les services proposés à ses clients, les entreprises notamment qui sont déjà familiarisées avec les registres décentralisés dans leurs activités opérationnelles.

La plateforme intéresse en particulier les fonds monétaires qui constituent le gros de son activité mais elle a progressivement étendu sa palette, prenant en charge des fonds d’investissement alternatifs (FIA), notamment dans l’immobilier. Dernièrement, Iznes a aussi accueilli un premier fonds de private equity monté par Eurazeo. De quoi attirer les assureurs-vie qui développent les unités de compte (UC). Résultat, sur les douze derniers mois, le nombre de sociétés de gestion utilisatrices de la plateforme a doublé, celles-ci venant retrouver sur Iznes leurs distributeurs en assurance-vie en UC.

Par ailleurs, la plateforme a adopté en octobre dernier une nouvelle technologie blockchain, Hyperledger, un standard de marché. Elle s’était lancée il y a quatre ans avec une technologie de Setl. « Alors que jusqu’ici, nous utilisions un composant externe, nous avons désormais la pleine propriété de notre solution, expose Christophe Lepitre. Disposer de la totalité du code source va nous permettre d’élargir notre gamme de nouveaux services. »

En outre, en adoptant Hyperledger, la fintech conforte sa maîtrise technologique. « Nous avons acquis le savoir-faire nous permettant de proposer notre solution technologique à des acteurs du marché, gérants ou teneurs de registre », ajoute Christophe Lepitre. Iznes a reçu différentes marques d’intérêt pour ce nouveau service, y compris hors d’Europe.