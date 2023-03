Aviva Investors nomme un directeur mondial ESG

Aviva Investors vient de nommer Mirza Baig, jusqu’ici responsable ESG sur les marchés liquides, en tant que directeur mondial ESG. Il sera rattaché à Mark Versey, directeur général d’Aviva Investors, selon une communication interne. Il rejoindra également le comité exécutif de la société de gestion. Dans ses nouvelles responsabilités, il sera chargé de la direction et la commercialisation de la stratégie ESG. Il sera également responsable pour la mise en place d’une stratégie ESG au niveau de la société de gestion.

Mirza Baig travaille chez Aviva depuis 2016, où il pilote les activités ESG dont la recherche ESG, la supervision des fonds durables et la direction d’une vingtaine de spécialistes ESG. Il fait partie également de l’équipe de gestion des investissements sur les marchés liquides. Avant de rejoindre Aviva Investors, il était directeur adjoint de la gouvernance d’entreprise chez State Street Global Advisors entre 2014 et 2016. Il a également occupé le poste de directeur de la gouvernance et de l’investissement durable chez BMO Asset Management (anciennement F&C Asset Management) entre 2005 et 2012. Il a travaillé pendant plusieurs années en tant que consultant en investissement responsable en Asie.