Auris Gestion se dote de 50 millions d’euros de financement pour grossir

Auris Gestion veut accélérer sa croissance. La société de gestion indépendante a obtenu un financement de l’ordre de 50 millions d’euros de la part de quatre banques et d’un fonds de fonds de capital investissement Andera Partners. L’objectif des actionnaires - tous des opérationnels de la boutique - est d’accompagner leur «forte volonté de croissance externe». Créée en 2004 et gérant aujourd’hui 3,4 milliards d’euros, Auris se projette pour début 2027 avec 5 milliards d’euros d’encours.

En attendant, cette opération de financement aura été l’occasion de réorganiser aussi l’actionnariat «sponsorless», c’est-à-dire en faisant appel à un fonds d’investissement, mais sans le faire entrer au capital. Une décision à contre-courant de la majorité des opérations de croissance externe du secteur en ce moment et qui doit lui permettre de préserver son indépendance. «Certains associés historiques ont pu bénéficier d’un peu de cash-out tandis que d’autres associés ont pu renforcer leur présence au capital», explique Sébastien Grasset, directeur général en charge de l’Asset Management, qui s’inclut dans le deuxième cas.

Vers quel type de croissance externe pourrait se diriger Auris Gestion? A priori, plutôt vers une société de gestion spécialisée sur les actions du côté de l’asset management, Auris ayant déjà développé une expertise davantage tournée vers la multigestion en architecture ouverte et l’obligataire. Le pôle gestion privée s’orienterait quant à lui plutôt vers le rachat d'équipes. «Nous pouvons réaliser sereinement plusieurs acquisitions de sociétés de gestion. Nous regardons généralement des sociétés de gestion gérant entre 500 millions et un milliard d’euros d’encours. Nous ne nous sommes pas fixés néanmoins de taille minimale ou maximale», précise Sébastien Grasset. L’idéal serait cependant une société de gestion privée qui a développé une expertise sur la gestion actions. L’Agefi avait révélé il y a quelques mois les discussions entre Auris Gestion et Talence, finalement avortée.

Le financement bancaire a par ailleurs été apporté par Banques Populaires Rives de Paris, Caisse d'épargne Ile de France, la Bred et La Banque postale.