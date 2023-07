Arnaud Colombel rejoint Meeschaert AM

Meeschaert Asset Management vient de recruter Arnaud Colombel en tant que responsable gestion crédit.

L’intéressé était précédemment responsable gestion crédit chez Ostrum AM depuis 2020. Avant cela, il était responsable de la gestion crédit au sein de la Banque Postale AM où il a évolué pendant 8 ans. Il a commencé sa carrière chez CPR AM en tant que gérant crédit entre 2006 et 2012.

« Cette arrivée renforce le pôle obligataire de Meeschaert AM constitué de huit gérants et analystes et confirme les fortes ambitions de développement du groupe sur cette classe d’actifs », note un communiqué.