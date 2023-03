Apollo, Blackstone et KKR intéressés par le portefeuille de prêts de SVB

Apollo, Blackstone et KKR ont exprimé leur intérêt pour un portefeuille de prêts détenus par la Silicon Valley Bank (SVB), une filiale du défunt SVB Financial Services Group, rapporte Bloomberg. La semaine dernière, les régulateurs californiens ont fermé le prêteur technologique SVB après l'échec d’une vente d’actions qui a entraîné des sorties de dépôts à hauteur de 42 milliards de dollars en une journée et qui a renforcé les craintes d’une contagion sur les marchés financiers. Le portefeuille de prêts est considéré comme intéressant et n’a pas été un facteur contribuant à la disparition de SVB, selon un rapport.