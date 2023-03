Apicil AM recrute un gérant obligataire

Apicil Asset Management, la branche de gestion d’actifs de l’assureur éponyme, vient de recruter Vincent Ploy comme gérant obligataire. Il arrive de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, où il était gérant sous mandat depuis cinq ans. Auparavant, il a participé à la gestion actif-passif du Crédit Agricole (2016-2018), a été consultant en organisation et direction dans la gestion d’actifs et de fortune chez Sagalink (2015-2016), et a débuté comme trésorier à la Mutuelle générale de la police (2012-2015).