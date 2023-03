Andbank WM renforce son équipe de sélection de fonds

Andbank Wealth Management, le gérant d’actifs du groupe financier andorran Andbank, a recruté Diego Ortiz Acosta au sein de son équipe d’analyse et de sélection de fonds. L’intéressé a précédemment travaillé dans l’analyse des risques au sein de la banque d’investissement de Santander et dans le département de sélection de fonds de A&G. L'équipe de sélection de fonds d’Andbank WM compte également Alvaro Braceras et Tirso de Linos. Elle est dirigée par Sebastian Larraza. Environ 2,2 milliards d’euros étaient gérés par Andbank WM fin décembre 2022, selon les données d’Inverco.