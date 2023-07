Andbank AM promeut un directeur général

Le gestionnaire d’actifs andorran Andbank Asset Management, filiale de la banque privée Andbank, a nommé Jordi Riera au poste de directeur général. Il succède à Javier Torres qui occupait cette fonction depuis trois ans.

Jordi Riera a rejoint Andbank AM en 2006. Il a été successivement gérant obligataire, gérant de portefeuille discrétionnaire et responsable de la gestion de portefeuille et du conseil.