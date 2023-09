Amundi s’intéresserait à l’italien Anima

Crédit Agricole, via sa filiale Amundi, songerait à rouvrir le dossier Anima, le principal gestionnaire d’actifs indépendants en Italie, avec 185 milliards d’euros, selon des indiscrétions du quotidien italien La Stampa.

La société de gestion française détient actuellement 5,2 % du gestionnaire italien. Selon le journal transalpin, le groupe français n’a pas souhaité faire de commentaire. Le gouvernement italien est en revanche opposé à une telle acquisition, Anima étant considéré comme stratégique.

L’hypothèse d’un rachat d’Anima par Amundi a déjà été évoquée par le passé à de multiples reprises.

A lire aussi:

La presse italienne rappelle qu’il ne sera pas simple de convaincre les autres actionnaires d’Anima. Banco BPM possède 21,7 % du capital et Poste détient 11,6 % d’Anima. A cela s’ajoutent des actionnaires plus récents : FSI (9,5 %) et Gamma Srl (3,4 %).

Mais Banco BPM est détenue à 9 % par le Crédit Agricole et aura à cet égard un rôle clé dans ce dossier.

En attendant, la rumeur a fait réagir le titre Anima, qui a gagné 3,5 % lundi en Bourse, tandis que celui de BPM augmentait de 2,8 %.

A lire aussi: