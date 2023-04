Amundi commercialise une nouvelle gamme de fonds net zero

La société de gestion Amundi a annoncé le lancement d’une nouvelle gamme de fonds baptisée «Ambition Net Zéroé. Cette offre de gestion, active et passive, couvre les principales classes d’actifs : actions, obligations, immobilier, diversifié et marchés émergents. Elle concerne les entreprises et non pas les Etats pour le moment.

Cette gamme vise à offrir «la possibilité d’investir dans les sociétés les plus à même de participer à la transition vers une économie décarbonée d’ici 2050", explique un communiqué.

La filiale de gestion du Crédit Agricooel lance donc sur les actions deux fonds : Amundi Funds Net Zero Ambition Global Equity et Amundi Funds Net Zero Ambition Top European Players.

Sur l’obligataire, il s’agit du fonds Amundi Funds Net Zero Ambition Global Corporate qui a pour objectif de générer à la fois des revenus et une croissance du capital pendant la période de placement recommandée tout en réduisant son empreinte carbone par rapport à son indice de référence (Solactive Paris Aligned Global Corporate USD Hedged), lui-même doté d’une trajectoire de décarbonation.

Sur l’immobilier, le groupe a mis en place Amundi Real Estate European Net Zero Ambition, une stratégie de gestion immobilière à impact, destinée à une clientèle exclusivement institutionnelle.

En gestion diversifiée, le fonds lancé en actions et obligations monde, s’appelle Amundi Funds Net Zero Ambition Multi-Asset.

Enfin, les marchés émergents seront explorés via le fonds Amundi Funds Net Zero Ambition Emerging Markets Equity. Il vise à identifier les sociétés des marchés émergents les plus susceptibles d’atteindre leurs objectifs de neutralité carbone d’ici 2050 en fonction notamment des coûts que cela représente pour elles et des moyens dont elles disposent. La stratégie vise à obtenir une empreinte carbone alignée sur celle de l’indice MSCI EM Climate PAB avec génération de surperformance. Il s’agit de l’une des premières stratégies sur le marché axées sur la réduction des émissions de CO2 des émetteurs des marchés émergents, assure un communiqué.

Le groupe dispose par ailleurs d’une trentaine d’ETF axés sur le climat.