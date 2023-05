Altaroc recrute un responsable commercial de Varenne Capital

La société de private equity Altaroc vient de recruter Yanis Kessi au poste de responsable commercial pour Paris et l'Île-de-France, a annoncé l’intéressé sur LinkedIn. Il était jusqu’ici responsable commercial auprès des conseillers en gestion de patrimoine (CGP) et family offices chez Varenne Capital Partners (2019-2023). Par le passé, il a également géré la distribution de fonds de Lyxor AM auprès d’une clientèle CGP.