Alphajet Fair Investors s’attaque à l’Europe germanophone

La société de gestion Alphajet Fair Investors vient de recruter Georg Scholz en tant que responsable du développement Allemagne, Autriche et Suisse. L’intéressé travaille sur les marchés financiers dans la région depuis plus de quarante ans. Il a principalement dirigé des équipes buy-side et sales-side sur les actions et obligations en France, Allemagne, Suisse. Ces dernières années, il travaillait principalement auprès des clients institutionnels germanophones. Il a ainsi été promoteur des produits de Swiss Finance & Property Group auprès des institutionnels allemands de 2018 à 2021, ou encore conseiller en investissement pour les institutionnels français, allemands, autrichiens et suisses chez Hidden Pearl AG de 2009 à 2014.

