Allspring recrute sa présidente chez AllianceBernstein

La société de gestion américaine Allspring Global Investments (ex-Wells Fargo AM) a annoncé l’arrivée de Kate Burke en qualité de présidente à compter de septembre. Elle sera responsable de la stratégie et de la mise en oeuvre de la transformation d’Allspring comme gérant d’actifs indépendant aux encours conseillés de 530 milliards de dollars actuellement. Kate Burke rendra compte à Joe Sullivan, directeur général d’Allspring. Elle travaillait précédemment chez AllianceBernstein dont elle a été la directrice financière et des opérations. Elle a également travaillé pour d’autres filiales du groupe Bernstein.

