AllianzGI et Deutsche Betriebsrenten s’allient pour racheter les engagements de pensions d’entreprises allemandes

Allianz Global Investors (AllianzGI) et Deutsche Betriebsrenten Holding (DBR Holding) viennent d’annoncer un partenariat stratégique dans le domaine des rachats de pensions d’entreprises en Allemagne. Les deux acteurs financiers vont proposer aux entreprises ayant des filiales allemandes des offres sur mesure pour le transfert de leurs obligations en matière de retraite à une entreprise spécialisée.

Lors de ce partenariat, DBR Holding sera l’unique porteur de risque des portefeuilles de retraite, avec une concentration sur la sauvegarde, l’administration et l’exécution à long terme des obligations transférées. AllianzGI, quant à lui, sera chargé de déterminer les besoins de financement nécessaires et d’élaborer des hypothèses sur la longévité et les marchés des capitaux. Le groupe financier allemand assurera également une protection contre l’insolvabilité et optimisera l’affectation des actifs disponibles pour financer les engagements de retraite, en impliquant Allianz Treuhand, son entité de services fiduciaires (trustee services).

DBR Holding reprend les obligations en matière de retraite des entreprises allemandes en les transférant à des entreprises externes spécialisées, dénommées Rentnergesellschaft. « De nombreuses entreprises ayant des filiales allemandes, actuelles ou anciennes, sont confrontées à des défis majeurs liés aux engagements de retraite contractés », a expliqué Thomas Bloch, directeur général de DBR Holding. À travers les solutions sur mesure pour les entreprises, DBR Holding réalise un transfert complet et définitif de la responsabilité économique et juridique des risques et des créances du régime de retraite de l’entreprise. « Les entreprises gagnent ainsi en liberté pour le développement de leurs business models », a avancé Dirk Popielas, directeur général de DBR Holding en Allemagne.

La baisse des taux au cours des dernières décennies pose des problèmes aux assureurs et aux fonds de pension professionnels, et peut avoir contribué à leur réorientation vers des produits à cotisations définies, a souligné une analyse de la Banque Centrale Européenne. Dans ce contexte macroéconomique compliqué, les entreprises cherchent à réduire les risques liés à leurs engagements de retraite des salariés, en les externalisant à une partie tierce. « Même si la phase des taux d’intérêt négatifs en Europe est désormais terminée, le faible niveau des taux d’intérêt actuariels continuera à peser sur les engagements de retraite contractés en Allemagne, et ce pendant longtemps », a expliqué Michael Seedorff, directeur général d’Allianz Corporate Pension Advisors chez AllianzGI. Les rachats de pension, répandus au Royaume-Uni et aux États-Unis, constituent un instrument établi pour réduire les risques liés à ces obligations, a-t-il ajouté.