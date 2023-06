Allfunds Alternative Solutions s’adjoint un responsable des opérations

Allfunds vient de recruter Pablo Sanz en tant que responsable des opérations d’Allfunds Alternative Solutions. L’intéressé était récemment directeur des opérations d’Arcano Partners. Il a aussi été directeur financier d’Impala Capital Partners and JB Capital Markets.

Allfunds Alternative Solutions a été lancé en mars 2023 en réponse à la forte demande des clients d’Allfunds pour un meilleur accès aux actifs alternatifs et aux marchés non cotés.

Pablo Sanz dirigera l’informatique et les opérations pour l’offre de produits alternatifs, qui comprend des équipes dédiées basées à Madrid et à Varsovie et placées sous la responsabilité de Borja Largo.