Abrdn vend son activité américaine d’actifs privés

Abrdn a annoncé ce 20 juillet la cession de son activité américaine de gestion d’actifs privés à HighVista Strategies, un gérant alternatif local. La transaction, dont le montant n’a pas été communiqué, doit être bouclée pour la fin de l’année.

Cette acquisition va permettre à HighVista de faire grossir ses encours sous gestion de 4 milliards de dollars à 9 milliards de dollars.

La trentaine de collaborateurs d’abrdn va être transférée à HighVista. Kirsten Morin et Peter Mooradian conservent la direction du département de capital-risque, tandis que John Dickie, Scott Reed, Whit Matthews, Rob Nagle et Ryan Tiffany restent dans l’équipe de private equity US.

Abrdn est engagé depuis plusieurs mois dans une revue stratégique de ses actifs.

A lire aussi: