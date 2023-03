Abrdn est la société britannique la plus vendue à découvert

Abrdn est devenue la société britannique la plus «shortée», les hedge funds comme Point72 et CItadel continuant à parier sur une chute du cours de l’action, rapporte Financial News. Les grands investisseurs vendent à découvert 6,2 % des actions d’Abrdn, selon Short Tracker, qui suit les positions à découvert quotidiennes publiées auprès de la Financial Conduct Authority.