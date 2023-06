Abrdn acquiert quatre fonds santé d’une société américaine

La société de gestion écossaise abrdn va acquérir les quatre fonds santé et biotechnologies de Tekla Capital Management, une société de gestion spécialisée dans la santé basée à Boston. Ces fonds fermés, cotés sur la Bourse de New York, représentent un encours de 2,6 milliards de livres et 26 millions de livres de revenus en 2022. Il s’agit de Tekla Healthcare Investors (HQH), Tekla Life Sciences Investors (HQL), Tekla Healthcare Opportunities Fund (THQ) et Tekla World Healthcare Fund (THW).

Dans le cadre de l’opération, réalisée via la succursale américaine d’abrdn, l’équipe de gestion de Tekla rejoindra l’acquéreur.

Cette acquisition permet à abrdn de bâtir une offre dans le domaine de la santé en profitant de l’historique de plus de 20 ans de Tekla. Cela lui offre aussi l’occasion de se renforcer dans les fonds fermés, domaine dans lequel la société gère actuellement 24,2 milliards de livres aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Abrdn deviendra le troisième plus gros gestionnaire de fonds fermés dans le monde.

