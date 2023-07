Trois gestionnaires d’actifs se retirent du Climate Action 100+

Loomis Sayles, l’affilié américain de Natixis Investment Managers, gérant 278 milliards d’euros d’actifs à fin mars, s’est retiré en juin de la coalition Climate Action 100+, selon les informations du média Responsible Investor. La société de gestion explique qu’elle a quitté le groupe d’investisseurs visant les entreprises les plus nocives pour le climat, pour « s’assurer que tous ses engagements vers les industriels restaient alignés sur sa philosophie de l’ESG centrée sur la matérialité financière (impact/coût financier, ndlr)». Elle affirme que sa politique ESG reste inchangée. Le Climate Action 100+ compte plus de 700 investisseurs (68.000 milliards de dollars d’actifs) dont certains sont responsables des pratiques d’engagement collaboratif ou individuel.

La société de gestion écossaise Walter Scott & Partner (81 milliards de dollars d’actifs) a aussi confirmé son départ. Un porte-parole explique au média en ligne que la société de gestion « a développé sa propre approche pour analyser les risques et opportunités liées au climat » et qu’elle va mener elle-même son dialogue actionnarial avec les entreprises, dans le meilleur intérêt de ses clients. Enfin, l’américain PanAgora AM s’est retiré du groupe Ceres Investor Network et du Climate Action 100+.

Les groupes d’investisseurs comme le « Climate Action 100+ » et les groupes « Net Zero » patronnées par les Nations-Unies ont été la cible aux Etats-Unis de campagne anti-ESG, les accusant de former des cartels.

