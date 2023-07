Le directeur des investissements de la gestion d’actifs de Goldman Sachs s’en va

La société d’investissement américaine Sixth Street a annoncé ce 28 juillet le recrutement de Julian Salisbury au poste de partner et co-directeur des investissements. L’intéressé était depuis l’an dernier directeur des investissements de la division gestion d’actifs et gestion de fortune de Goldman Sachs, responsable pour plus de 2.700 milliards de dollars d’encours investis. C’est un autre grand départ au sein de cette activité après celui de Katie Koch (une partner présente depuis plus de 20 ans et partie diriger TCW). Selon le Financial Times, Luke Sarsfield, qui avait été nommé il y a un peu plus d’un an codirecteur de son activité de gestion d’actifs au côté de Julian Salisbury, est lui aussi parti. Avant d'être directeur des investissements, Julian Salisbury était en effet coresponsable mondial de la gestion d’actifs de Goldman Sachs mais David Solomon a changé ses attributions l’an dernier dans le cadre d’une revue de la stratégie de cette activité.

Julian Salisbury a réalisé une grande partie de sa carrière au sein de Goldman Sachs où il a passé près de 25 ans. Il y a notamment été co-directeur de Goldman Sachs Asset Management et directeur mondial de la division Merchant Banking. Il était également membre du comité de direction depuis 2017, et a aussi coprésidé le comité des associés. Dans un entretien exclusif à L’Agefi, il avait expliqué pourquoi l’Europe était une zone stratégique pour la gestion d’actifs de Goldman Sachs qui venait alors de racheter NN IP aux Pays-Bas.

Julian Salisbury va rejoindre au début de 2024 une société d’investissement fondée en partie par d’anciens collègues de Goldman Sachs.

Fondée en 2009, Sixth Street gère 65 milliards de dollars d’investissements. Parmi ses principales participations, on retrouve quelques noms populaires comme Airbnb, le FC Barcelone, le Real Madrid, les San Antonio Spurs, ou encore Spotify.

