L’ancien directeur de BlackRock Chine rejoint Citadel Securities

Citadel Securities vient d’annoncer, ce 31 juillet, la nomination de Tony Tang au poste de directeur Chine à partir de septembre prochain. Dans ce rôle, il sera chargé d’étendre l’activité de teneur de marché dans cette région, en travaillant étroitement avec les régulateurs, les clients et les collaborateurs locaux. Il sera rattaché à Peng Zhao, directeur général de Citadel Securities.

Tony Tang arrive de BlackRock, où il occupait le poste de directeur Chine depuis quatre ans. Il était responsable du développement et de la mise en œuvre de la stratégie commerciale du gérant américain en Chine. Auparavant, il a travaillé chez la banque d’investissement chinoise GF Securities, en tant que directeur général de l’activité internationale. Il a également été directeur général de China Asset Management Company. Entre 2009 et 2014, il a occupé plusieurs postes seniors au sein du régulateur chinois, la China Securities Regulatory Commission (CSRC), chargé de créer des initiatives pour augmenter le flux de capitaux mondiaux vers la Chine. Au début de sa carrière, il a aussi travaillé chez RBS Greenwich, ABN Amro et JP Morgan.

Citadel Securities a obtenu la licence QFII (Qualified Foreign Institutional Investor) en février dernier, lui permettant d’accéder aux marchés capitaux chinois. Le teneur de marché s’est davantage concentré sur l’Asie, notamment avec l’ouverture de trois nouveaux bureaux à Singapour, Tokyo et Gurugram en Inde au cours des trois dernières années.

