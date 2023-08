L’AMF inclut les Eltif dans sa doctrine en matière d’information extra-financière

L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) vient d’annoncer l’inclusion des fonds européens d’investissement à long terme (Eltif) dans le champ d’application de sa doctrine en matière d’informations à fournir par des fonds sur l’intégration des approches extra-financières dans leur gestion. Cette doctrine s’applique pour les documents commerciaux et réglementaires tels que le Dici (Document d’information clé pour l’investisseur) et les prospectus.

Les critères extra-financiers tels que l’ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) peuvent constituer l’élément central de la communication lorsque les fonds les intègrent de manière significative. Le régulateur a précisé plusieurs approches « significatives », notamment l’amélioration de la note ou des indicateurs ESG par rapport à l’univers d’investissement. Les véhicules qui n’adoptent pas ces méthodes peuvent opter pour une communication réduite, c’est-à-dire une mention concise dans le Dici et les documents commerciaux pour des approches non significatives, ou limitée au prospectus pour le reste.

Les fonds Eltif domiciliés en France et constitués sous forme de placements collectifs destinés aux clients non-professionnels étaient déjà soumis à cette réglementation. La mise à jour concernait plutôt les Eltif étrangers, « qui ne sont pas explicitement visés par cette doctrine », explique l’AMF dans un communiqué.

Les Eltif sont des fonds d’investissement alternatifs domiciliés dans l’Union européenne et gérés par une société agréée selon la directive AIFM (Alternative Investment Fund Manager). Ce véhicule vise à investir dans le capital des entreprises et des projets d’infrastructure à long terme en échange d’un revenu régulier. Pour promouvoir davantage ce type de véhicules d’investissement à long terme, l’Union européenne a amendé la réglementation Eltif en mars 2023, afin de permettre leur commercialisation auprès des investisseurs particuliers, ce qui a attiré l’attention du régulateur français. «Cette extension du périmètre de la doctrine vise à assurer une cohérence sur les attentes applicables en termes de communications extra-financières des Eltif commercialisés auprès d’une clientèle non professionnelle française, quelle que soit leur enveloppe juridique ou leur domiciliation », précise le gendarme financier français.

