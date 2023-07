EFG International recrute son nouveau directeur des solutions d’investissement

EFG International a annoncé ce 31 juillet la nomination de’Andre Portelli en tant que nouveau responsable des solutions d’investissement (Head of Investment Solutions). Cette nomination sera effective à compter du 1er février 2024 et sujette à l’approbation des autorités réglementaires. Dans ce nouveau rôle, Andre Portelli deviendra aussi membre du comité exécutif et sera placé sous l’autorité de Giorgio Pradelli, directeur général d’EFG International.

Le périmètre de ses fonctions inclue tous les mandats discrétionnaires et les mandats de conseil, la recherche et toute la gamme de fonds gérés oar EFG Asset Management

Andre Portelli vient de Barclays Private Bank, une société qu’il avait rejointe en 2017 après avoir passé sept ans chez UBS. Il y était dernièrement co-responsable des investissement et responsable des solutions stratégiques. Chez UBS il a occupé divers postes dont celui de responsable des solutions clients privés pour la zone Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA).

Ce sont Moz Afzal et Oliver Heinzelmann qui agissaient comme co-responsables des solutions d’investissement de façon intérimaire depuis février 2023. Le premier était responsable des investissements et directeur général de EFGAM le second était resposnable de la stratégie et du développement de l’activité de solutions d’investissements. A partir du 1er février 2024, Moz Afzal se concentra pleinement sur ses rôles de resposnable des investissements et de directeur général d’EFGAM. Oliver Heinzelmann, quant à lui, assumera le rôle de directeur d’exploitation (COO) des solutions d’investissements.