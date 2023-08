Commerzbank renoue avec des ambitions dans la gestion d’actifs

Et revoilà Commerzbank ! Le groupe, qui figure dans le trio des plus grosses banques allemandes, se relance dans la gestion d’actifs. La firme a annoncé, mardi 1ᵉʳ août, la création de Yellowfin Asset Management. Cette nouvelle entité, aux encours sous gestion de plus de 10 milliards d’euros, constitue désormais l’identité de l’activité de gestion active de Commerzbank. Yellowfin, dirigé par Andreas Neumann, sera l’un des trois piliers de la gestion d’actifs de Commerzbank aux côtés de Commerzbank Vermögensverwaltung (gestion de patrimoine) et Commerz Real (gestion alternative et actifs réels).

Si le terme anglophone yellowfin peut renvoyer à l’espèce du thon albacore en français, le choix de l’utiliser pour la nouvelle marque de gestion d’actifs de Commerzbank n’a rien à voir avec le milieu aquatique. Yellowfin combine la couleur jaune traditionnelle de Commerzbank (jaune se dit yellow en anglais) et la contraction du mot finance (fin). Il n’en demeure pas moins que la banque allemande part à la pêche aux nouveaux clients avec ce spin-off, qui s’adresse pêle-mêle aux institutionnels, aux entreprises, aux assureurs, aux fondations, aux family-offices ainsi qu’aux particuliers fortunés dont le patrimoine se situe à 30 millions d’euros ou plus. Et les clients mordent déjà à l’hameçon.

« Yellowfin est un élément important pour notre future croissance dans la gestion d’actifs, en particulier pour les particuliers fortunés. Ces derniers mois, nous avons acquis un certain nombre de nouveaux clients et augmenté notre volume d’encours gérés de manière significative. Nous avons l’intention de continuer sur ce chemin pour nous développer et doubler nos encours sous gestion dans les cinq prochaines années », expose Commerzbank à L’Agefi. La banque précise que sa nouvelle société de gestion va se concentrer pour l’instant sur les marchés germanophones, principalement l’Allemagne et l’Autriche. Côté stratégies, Yellowfin met en avant son savoir-faire dans la gestion «risk overlay» (gestion des expositions d’investissement de manière flexible qui inclut notamment la gestion des expositions de devises, ndlr), la gestion quantitative et systématique avec incorporation d'éléments de la finance comportementale, et la gestion multi-actifs.

L’après-SocGen

Commerzbank affiche donc des ambitions nouvelles pour une activité qui a, en réalité, vu le jour il y a dix ans, mais qui a connu un parcours mouvementé. En 2013, Andreas Neumann fonde l’unité de gestion d’actifs active. L’activité, sans structure propre, perdure au sein du pôle Equity Markets and Commodities de Commerzbank. Des produits structurés, des produits de flux et autres solutions d’investissement y sont développés. En juillet 2018, Société Générale annonce le rachat de cette division à la banque allemande en pleine restructuration.

Sur le plan de la gestion d’actifs, la banque française voit en cette acquisition, clôturée en 2019, l’opportunité de se développer outre-Rhin et de compléter la franchise de fonds indiciels cotés (ETF) de son ex-filiale Lyxor Asset Management puisqu’elle reprend au passage 13 milliards d’euros d’encours d’ETF à Commerzbank commercialisés sous la marque Comstage. En 2022, Amundi rachète Lyxor à Société Générale tandis que les anciens de Commerzbank, transférés chez SocGen, reviennent au bercail pour y lancer une division de gestion d’actifs active à part entière qui gère à ce moment-là sept milliards d’euros.

Segment «très profitable»

Yellowfin s’immisce aujourd’hui sur un marché local qui recense environ 700 sociétés de gestion se partageant un patrimoine total de 3.898 milliards d’euros à fin mars 2023, selon les données de l’association des gestionnaires d’actifs allemands BVI. Quelque 115 gérants cumulent plus de 95% des encours sous gestion selon l’association. Johannes Burkhardt, associé spécialisé sur la gestion d’actifs et de fortune au bureau de Munich de Boston Consulting Group, observe que de manière générale, le marché allemand de la gestion d’actifs est «un segment très profitable» pour les banques allemandes. «Il s’agit d’actifs peu consommateurs de capitaux (asset-light), ce qui est utile en période d’exigences strictes en matière de capital et de coût élevé du capital, et les banques peuvent tirer parti de leur canal de distribution captif », commente-t-il à L’Agefi. D’où la domination du marché local par les banques et les assureurs via leurs filiales dédiées.

«En principe, la gestion d’actifs joue un rôle important dans les relations bancaires avec les clients institutionnels, commerciaux et particuliers des grands groupes bancaires allemands. Mais cela nécessite une certaine taille. La contribution de cette activité aux résultats actuels de ces banques est modérée», pointe Christian Van Beek, directeur du secteur des institutions financières au sein de l’agence de notation Scope Ratings, à L’Agefi. Par conséquent, il analyse la décision de Commerzbank d’établir une société à part pour sa gestion d’actifs active comme la possibilité pour la banque d’étendre son offre à divers types de clients avec qui elle entretient des relations de long terme ou avec lesquels elle entend renforcer ses relations.

Les attentes vis-à-vis de la contribution de Yellowfin au profit de Commerzbank sont «plutôt basses» étant donné la taille pour le moment modeste de la nouvelle société de gestion, juge Christian Van Beek. «Cela étant, le fait qu’après une restructuration réussie, Commerzbank renforce de manière proactive ses activités avec des clients ciblés, nous voyons cela comme un signe de sa force», dit-il.