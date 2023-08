BlackRock a finalisé l’acquisition de Kreos Capital

Une opération menée tambour battant. Le géant américain de la gestion d’actifs BlackRock a annoncé la finalisation de l’acquisition de Kreos Capital, un gestionnaire de dette privée spécialisé sur les secteurs de la santé et de la technologie. Le projet de rachat avait été annoncé le 8 juin dernier. Les 45 salariés de la société londonienne vont rejoindre à partir du 7 août les équipes de la plateforme de dette privée européenne de BlackRock, précise le communiqué.

Le groupe américain, qui a publié ses résultats du deuxième trimestre le 14 juillet, ajoute que cette acquisition restera sans conséquence sur ses résultats. Le prix de l’opération n’a jamais été précisé. Kreos a prêté quelque 5,2 milliards de dollars depuis sa création en 1998 mais ses encours actuels ne sont pas non plus précisés. BlackRock gère de son côté 45 milliards en dette privée. Au niveau global, BlackRock gère plus de 9.000 milliards de dollars.

Fondé en 1998 et basé à Londres