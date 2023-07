Bertrand Badré rejoint le conseil d’administration de l’IRIS

L’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS) vient de nommer Bertrand Badré, président et directeur général du fonds Blue Like an Orange Sustainable Capital, parmi les nouveaux membres de son conseil d’administration. La décision a été prise lors de l’assemblée générale de l’IRIS qui s’est tenue le 24 juillet.

Bertrand Badré a créé le fonds Blue Like an Orange Sustainable Capital en 2016 afin de financer le développement durable. Auparavant, il a occupé le poste de directeur financier de la Banque Mondiale de 2013 à 2016, et celui de conseiller senior à partir de 2016. Il a également été directeur financier chez Société Générale et Credit Agricole. De 1999 à 2007, il a travaillé chez Lazard en tant que managing director. Au début de sa carrière, cet enarque a été inspecteur des finances.

L’IRIS a par ailleurs nommé dans le même temps Michel-Edouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E. Leclerc, a la présidence de l’institut. Il prend la succession d’Alain Richard, ancien ministre de la Défense, dont le mandat de huit ans vient de s’achever. L’ancienne ministre Roselyne Bachelot ainsi que Marc-Antoine Jamet, secrétaire du groupe LVMH, ont été désignés comme vice-présidents.

L’institut a également accueilli deux autres nouveaux membres au sein de son conseil d’administration : Amina Sabeur, directrice générale de la French American Foundation France, et Marie-Pierre Vedrenne, députée européenne et co-présidente de la délégation Renaissance au Parlement européen.