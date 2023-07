Aviva Investors nomme une directrice mondiale de la distribution

Aviva Investors a nommé Jill Barber en tant que directrice mondiale de la distribution. Elle arrivera à la fin de l’année, après l’approbation réglementaire. Elle remplacera Louise Kay, qui partira en décembre pour faire valoir ses droits à la retraite.

Au sein de ce poste, Jill Barber sera chargée de diriger les équipes commerciales responsables des investisseurs institutionnels, des clients fortunés et des particuliers au Royaume-Uni, en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Elle supervisera également les relations clients, la stratégie et la communication.

Jill Barber arrive de GAM Investments, où elle était directrice mondiale des solutions institutionnelles depuis novembre 2020. Auparavant, elle a occupé le même poste chez Jupiter AM pendant près de trois ans et chez Franklin Templeton Investments entre 2013 et 2017. Elle a également été directrice chargée du développement commercial chez Hermes Fund Managers. Elle a occupé le poste de directrice du groupe institutionnel pour l’EMEA chez Fidelity Worldwide Investment pendant plus de 10 ans.

Au 31 décembre 2022, Aviva Investors comptait près de 223 milliards de livres sterling d’encours sous gestion.

