Amundi nomme un nouveau directeur de l’activité japonaise

Amundi a annoncé ce 1ᵉʳ août la promotion de Katsumi Fujikawa au poste de directeur de l’activité japonaise. Il deviendra également membre du comité exécutif. Il remplace Laurent Bertiau, qui est parti pour faire valoir ses droits à la retraite, a appris L’Agefi.

Katsumi Fujikawa travaille chez Amundi depuis 2021 en tant que vice-président exécutif chargé des activités de distribution, du marketing et des fonds destinés aux clients particuliers. Auparavant, il travaillait chez BlackRock pendant 13 ans, occupant divers postes, notamment celui de directeur de cabinet du directeur général et de directeur de la stratégie du Japon. Il était aussi membre du conseil d’administration et du comité exécutif de la filiale japonaise du gérant américain.

Avant de rejoindre BlackRock, Katsumi Fujikawa a également travaillé chez UBS Securities au Japon depuis 1993, avant d’être promu responsable des marchés des capitaux en actions à partir de 2004. Il a démarré sa carrière en 1989 chez Barclays de Zoete Wedd (BZW) à Londres, au sein de l’équipe de vente actions britanniques.

