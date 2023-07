Abrdn nomme un nouveau directeur financier

L'Agefi

La société de gestion américaine Invesco a recruté Michael Oliveros en qualité de gérant de fonds actions de petite capitalisation européennes et internationales. Il était précédemment directeur des actions internationales et gérant de plusieurs fonds actions chez M&G Investments où il a passé plus de 12 ans. Michael Oliveros est basé à Londres au sein du Global Smaller Companies Group d’Invesco. Il se concentre sur la gestion de fonds small caps internationales et co-gère trois fonds small caps européennes aux côtés de James Matthews.