Silver Lake n’a pas encore gagné la bataille pour le contrôle de Software AG

Silver Lake a été contraint de réagir à une offre d’achat rivale sur Software AG. Moins de deux semaines après avoir dévoilé son intention d’acquérir l’éditeur allemand de logiciels au prix de 30 euros par action, le groupe californien de private equity a relevé jeudi sa proposition à 32 euros par action, valorisant désormais sa cible environ 2,4 milliards d’euros sur la base de ses fonds propres. Software AG a indiqué avoir reçu et examiné dans l’intervalle «une offre préliminaire non contraignante d’un concurrent américain, soumise à un certain nombre de conditions préalables», ce qui a entraîné une renégociation des termes de l’offre faite par Silver Lake.

A lire aussi:

Bain Capital détiendrait plus de 15% de l’éditeur allemand

Cet investisseur est Bain Capital, selon des sources proches du dossier citées par Bloomberg. L’agence précise que la société de capital-investissement basée à Boston a soumis une offre d’environ 34 euros par action qui valorise le groupe allemand près de 2,5 milliards d’euros. Par le biais de sa propre société de logiciels Rocket Software, Bain a indirectement acquis un peu plus de dix pour cent du capital de l’éditeur de Darmstadt et il aurait pris une participation supplémentaire de 5,5% par le biais d’instruments financiers.

De son côté, le groupe californien détient désormais un peu plus de 30% du capital de sa cible, en incluant la part de 25,1% que l’actionnaire principal, la fondation Software AG, a accepté de lui céder. Le groupe allemand a souligné qu’il n’avait pas l’intention d’entrer en discussion avec l’initiateur de l’offre rivale car la réussite de cette dernière «était soumise à des conditions spécifiques qui n’étaient pas atteignables». Les investisseurs semblent néanmoins parier sur une poursuite de la confrontation entre les deux acquéreurs potentiels, donnant lieu à des surenchères. Le titre Software AG a ainsi clôturé la séance sur une hausse de 5,8% à 35,24 euros à Francfort.