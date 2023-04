Nino Tronchetti Provera, l’environnement au cœur

Ambienta fait référence, en italien, à « ambiente » qui signifie « environnement » et non « ambiance » comme la prononciation le laisse entendre. Le choix de ce nom pour la société qu’il a fondée a été bien pensé par Nino Tronchetti Provera, un Italien de souche né à Rome mais qui a grandi à Milan.

Sa société, spécialisée en capital-investissement, cherche en effet à investir dans les entreprises qui utilisent les ressources de la façon la plus efficiente possible ou qui aident à le faire, le tout en réduisant autant que possible l’impact environnemental et la pollution.

Nino Tronchetti Provera n’a pas été dès le plus jeune âge sensibilisé à la question mais c’est son ambition qui l’y a amené. Remarquant ainsi que les plus grands leaders italiens étaient presque tous passés chez McKinsey – c’est le cas par exemple d’Alessandro Profumo, de Corrado Passera, de Mario Greco –, il veut lui aussi y entrer à la sortie de ses études à la Libre Université internationale des études sociales Guido-Carli à Rome (autrement appelée université Luiss). Seul problème, les candidats sont nombreux et la firme américaine ne recrute qu’une poignée de nouveaux diplômés chaque année en Italie, ceux jugés les plus « disruptifs ».

Pour impressionner McKinsey, il décide de se lancer dans une thèse sur le business et l’environnement, « La compatibilité environnementale, une contrainte et une opportunité pour le développement de l’entreprise ». Personne ne parle d’environnement à l’époque, en tout cas pas dans le monde des affaires, où cela reste la dernière des préoccupations. En 1991, on est encore loin de la prise de conscience internationale que la plus grande menace qui pèse sur l’humanité est celle de la destruction de l’environnement. Nino Tronchetti Provera aime pourtant dire à son entourage qu’à l’époque il ne voulait pas sauver la planète mais seulement entrer dans le prestigieux cabinet de conseil en stratégie.



Stratégies de hedge fund

C’est chose faite, donc après sa thèse. Il y crée la practice environnement et y travaillera près de sept ans. Mais le sujet n’est pas encore à la mode, les clients sont difficiles à convaincre et viennent à manquer pour assurer la pérennité de la practice. En 1997, il décide alors de quitter le cabinet et de fonder sa propre société, qui développe des technologies « propres », Cam Tecnologie. En son sein, il crée ainsi Gecan, qui produit un diesel limitant les particules. En 1999, il construit deux parcs éoliens en Italie. Et en parallèle de son travail de chef d’entreprise, il participe à l’élaboration de la conférence de Kyoto en 1997 et tente de sensibiliser autant de gens qu’il le peut. Voyageant énormément, il rencontre régulièrement les personnalités politiques de tous les pays européens. En Italie, il a côtoyé tous les ministres de l’Environnement depuis trente ans.

C’est impossible pour la planète de digérer toute la pollution que la production engendre

Avec le recul, Nino Tronchetti Provera se trouve chanceux d’avoir pu être au plus près de cette problématique liée à l’environnement. « Je suis né en 1968, quand l’économie mondiale pesait 2.000 milliards de dollars. Aujourd’hui, c’est 100.000 milliards. La hausse du PIB a été beaucoup plus rapide que celle de la population mondiale. C’est impossible pour la planète de digérer toute la pollution que cette production engendre », explique-t-il.

Ce trilingue italien, anglais, français, qui possède un passeport tricolore, crée Ambienta en 2007, après quelques années dans un secteur plus « traditionnel », celui des télécoms. De 2002 à 2007, il a travaillé en effet au sein du groupe Telecom Italia, d’abord comme directeur général de Finsiel, puis comme dirigeant d’Olivetti.

Pour Ambienta, son idée de base se veut simple : appliquer une démarche durable sur tous les types d’actifs, qu’ils soient cotés ou non. Après avoir regroupé des techniciens spécialisés pour le conseiller dans ses choix (une personne au démarrage d’Ambienta, dix aujourd’hui), il crée son premier fonds de capital-investissement en 2008. Un véhicule qui aurait été classé article 9 à sa création, selon lui, puisque investi à 100 % dans des activités durables. Quatre fonds ont été lancés depuis, et 60 entreprises financées. La firme s’est ensuite diversifiée et a créé Ambienta X, sa division sur les marchés cotés, où elle n’hésite pas à utiliser des stratégies de hedge fund en « shortant » les titres les plus « noirs », c’est-à-dire ceux des entreprises les plus polluantes. Nino Tronchetti Provera assure que son entreprise détient le plus gros hedge fund du monde qui ait une stratégie environnementale, mais reconnaissons que les hedge funds environnementaux se comptent sur les doigts d’une main.

Depuis quelques semaines, Ambienta a étendu ses expertises à une troisième activité, celle du crédit d’entreprise. Dès le départ, son fonds inaugural est classé article 9 au sens de la réglementation européenne sur la publication des informations extra-financières (SFDR). Toutes les activités du groupe continuent d’obéir à la thèse fondamentale selon laquelle la durabilité environnementale est « la plus méga de toutes les méga-tendances ».

Ambienta gère aujourd’hui quelque 3 milliards d’euros, compte 70 collaborateurs, et probablement 90 à la fin de l’année. Et dans son portefeuille de private equity, la société de gestion revendique quelque 82 usines, dans lesquelles travaillent 5.000 personnes. Toutes avec l’idée de prendre soin de l’environnement.

