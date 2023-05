«Le retournement de cycle pousse le private equity à ouvrir de nouveaux canaux de collecte»

Nicolas Baboin, cofondateur et directeur général de Tylia, explique comment cette plateforme créée en 2015 va accompagner Bpifrance dans la distribution digitale de son troisième fonds de private equity dédié aux particuliers que l’institution publique a lancé le mois dernier.

Tylia a apporté une brique technologique indispensable à la possible souscription de milliers d’investisseurs dans ce produit de non coté et s’occupera de la relation dans le temps avec les investisseurs via un portail dédié.