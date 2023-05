Les management packages, une tendance européenne ou une sophistication « à la française »?

L’incertitude née des trois arrêts rendus par le Conseil d’État en date du 13 juillet 2021 quant au traitement fiscal des management packages en France est venue troubler la structuration de ces derniers. Le faisceau d’indices dégagé par la plus haute juridiction administrative française, et confirmé par l’arrêt Wendel Editis du 28 janvier 2022 a conduit les praticiens du LBO à adapter cet outil clé de partage de création de valeur et d’alignement des intérêts des acteurs du capital investissement.

Malgré ces turbulences, la France n’a pas cessé d’attirer les investisseurs (pour la voir dépasser le Royaume-Uni désormais) qu’ils soient nationaux ou étrangers. Signe de maturité et de résilience de ce marché, l’intéressement des managers reste toujours un élément structurant dans le cadre des investissements.

On peut toutefois se demander si la sophistication de l’intéressement des managers « made in France » lui permet de rester compétitive compte tenu des pratiques de nos voisins européens, voire si une tendance similaire se dessine au sein de l’Union Européenne et du Royaume-Uni.

On notera tout d’abord et sur un plan macro, l’importance croissante du poids des managers dont l’avis peut aujourd’hui faire la différence dans le cadre du choix d’un nouvel investisseur majoritaire. Cette tendance est d’ores et déjà établie en France et elle tend à s’instaurer graduellement en dehors de nos frontières, notamment en Europe continentale et dans les pays nordiques. Parallèlement, on observe que l’attribution au management d’une part croissante de la plus-value de sortie semble également se dessiner au Royaume-Uni et dans l’UE.

Le rôle différentiant des managers dans les négociations et leur accès à une part importante de la richesse créée se matérialisent assez tôt dans les opérations françaises : les managers sont impliqués dans les discussions avant la remise de l’offre ferme et gare à l’investisseur qui n’aura pas anticipé cet aspect : la non-conclusion d’un accord ferme avec le management et l’absence d’une term-sheet de MIP signée et engageante au moment de la remise d’une offre ferme est souvent disqualifiante pour un candidat à l’achat dans un contexte concurrentiel. Cette approche s’observe davantage en Europe continentale qu’au Royaume-Uni où, à l’instar des États-Unis, l’intéressement des managers reste un élément mis en place après la sécurisation de la transaction pour l’investisseur financier sortant.

On relèvera également que la France ne se distingue pas de ses voisins et sait s’adapter aux contraintes locales lorsque des managers étrangers sont intéressés, notamment quand il s’agit de prendre en compte les problématiques US.

L’usage fréquent des mécanismes de sweet equity est un autre élément de similitude: au cœur de la structuration des management packages dans les pays nordiques et au Royaume Uni, cette structure n’est pas inconnue, loin s’en faut, des packages français.

Malgré ces similarités, des disparités persistent concernant tout d’abord la typologie des instruments utilisés. Si le marché français a su démontrer sa résilience c’est (également voire principalement ?) grâce aux instruments légaux et notamment aux attributions d’actions gratuites dont on note une recrudescence en France alors même que ce mécanisme est largement inconnu et souvent peu adapté, notamment au plan fiscal, dans les juridictions voisines. Chez la plupart de nos voisins, la structure reste plus simple et s’articule souvent autour d’actions de préférence souscrites à leur juste prix, comme en Belgique, en Italie et au Luxembourg. Au Royaume-Uni, le recours à des instruments dédiés se généralise même si ces derniers ne sont pas facilement exportables : growth shares ou encore phantom shares.

Le regroupement des managers au sein d’entités dédiées (ManCo, employees benefit trust) est une constante qui permet de simplifier la gouvernance et la gestion d’un actionnariat dispersé. Pour autant, la mise en place de ces structures en France n’est pas aisée au regard des jurisprudences fiscales et ce, alors même que leur objectif premier n’est pas fiscal.

La prééminence de la question fiscale autour du partage de valeur est notable en France mais elle n’est pas inconnue dans d’autres pays européens. Si l’administration fiscale belge est aussi tentée de traiter les gains de management packages en salaire, la France reste à ce jour le seul pays à avoir développé une interprétation qui l’isole des pratiques paneuropéennes. Ainsi les clauses de lock-up, de vesting ou encore de leavers que les managers français mais aussi les investisseurs financiers en France fuient désormais pour circonscrire le risque fiscal restent standard chez nos voisins. Attention alors à un certain choc des cultures surtout quand le nouvel investisseur financier n’est pas français et à qui il faudra expliquer les raisons de ce changement radical en France et de ce que l’on peut proposer en échange.

Le sponsor avisé de ces éléments doit donc composer avec un environnement européen protéiforme. Néanmoins, au-delà des spécificités locales, l’on note une relative homogénéité en ce qui concerne les points critiques de la mise en place d’instruments d’incentive pour le management, la France se différenciant surtout concernant le fonctionnement contractuel du package mais, dont acte : l’on s’impose depuis plusieurs années comme une nation du private equity continuant d’attirer les investisseurs étrangers.