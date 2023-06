Fonds de restructuring, une place nécessaire, mais pas suffisante

Après plusieurs années de calme, le monde du restructuring s’agite de nouveau. Il y a encore un an et demi, « les acteurs du secteur regardaient tous les dossiers qui passaient sur le marché, car ils étaient relativement rares. Mais depuis neuf mois, on observe un vrai renforcement du deal flow, reflétant la fin d’une période d’argent facile », observe Renaud Sueur, cofondateur de la société spécialisée dans le redressement d’entreprises, Arcole.

Cette tendance n’est pas appelée à s’arrêter. Face à un environnement plus tendu pour financer leurs transitions dans des domaines aussi incontournables que le digital ou l’ESG, «les sociétés vont être amenées à se recentrer sur leurs activités stratégiques», prévoit Nicolas Beaugrand, managing director chez AlixPartners. Ce mouvement engendrera un retour des détourages d’entreprises (carve outs) et, dès lors, des opportunités d’investissement pour les fonds de restructuring sur les actifs les plus en difficulté.

Face à cette demande croissante, la présence des fonds de retournement reste finalement limitée. «Ils ont l’expertise spécifique pour répondre aux besoins de ces entreprises, mais sont aujourd’hui souvent trop peu nombreux en France», atteste Nicolas Beaugrand.

En cause, plusieurs facteurs. Dans un contexte de remontée des taux et de réallocation des actifs, «lever des fonds devient aujourd’hui difficile dans le non coté. Et cela l’est plus encore dans le restructuring», commente Olivier Sibenaler, managing director chez AlixPartners. Les investisseurs institutionnels se détournent de la classe d’actifs, ne voulant pas être associés à l’échec éventuel d’une société. Ou ne souhaitant pas se voir stigmatiser sur le S de l’ESG en cas de licenciements massifs pour redresser l’entreprise.

Lancée en 2021, la société de retournement Sapaudia n’a ainsi collecté que 5 millions d’euros jusqu’à présent, sur les 100 millions d’euros visés. «Nous comptons 25 souscripteurs privés, principalement des entrepreneurs qui comprennent notre métier, mais aucun institutionnel. Nous ne baissons pas les bras et démontrons notre savoir-faire avec notre premier investissement (BforBiz). D’autres entrepreneurs vont nous suivre, et, à terme, peut-être enfin des institutionnels», réagit Dominique Bayon, co fondateur de Sapaudia.

Un cas loin d’être isolé, même pour les sociétés les plus établies. «Lever des capitaux dans le restructuring a toujours été difficile, mais cela est exacerbé dans le contexte actuel. Ce secteur, que peu maitrisent et qui peut dès lors faire peur, fait pourtant face à une demande croissante et offre de belles opportunités d’investissement», replace Patrick Puy, spécialiste du restructuring ayant fondé sa société, Equerre, en 2021. Celle-ci poursuit la levée de son fonds, visant 300 millions d’euros, et est actuellement en négociations avancées sur deux dossiers, pour des tickets respectifs d’environ 10 et 30 millions d’euros.

Sélection

Au-delà de la difficulté globale à attirer les investisseurs, les fonds sont confrontés à des dossiers qui ne correspondent pas forcément aux cibles recherchées et se montrent très sélectifs. «Nous observons un volume important de procédures amiables pour des TPE / PME dans des secteurs comme les start-up, l’immobilier, et encore et toujours le retail. Dans ce contexte de marché très incertain, les solutions de reprise se raréfient», observe Théophile Fornacciari, administrateur judiciaire chez FHB. Par ailleurs, «les fonds de restructuring doivent se montrer extrêmement vigilants face à certains actifs très abimés qui n’ont survécu que grâce aux aides d’Etat», avertit Renaud Sueur. «On manque aujourd’hui de repreneurs. Le frein n’est pas le prix d’acquisition, mais le financement de ‘l’après’. Il faut des capitaux importants pour financer le redémarrage d’une société fragilisée», alerte Nathalie Guyomard, administrateur judiciaire chez Ajilink. Selon la professionnelle, de nombreuses sociétés arrivent en procédure avec une dette importante et très peu d’actifs en propriété, ce qui limite le redémarrage. Et peut freiner l’intérêt des fonds.

Dès lors, la prudence est de mise. «La plupart des fonds n’acceptent de prendre le risque que si le vendeur est d’accord pour financer la restructuration future», informe Olivier Sibenaler, citant l’exemple de la reprise récente de Lapeyre par Mutares.

Situations spéciales, carve-out, reprise à la barre… : chaque fonds a par ailleurs sa stratégie. «Notre thèse d’investissement repose sur des sociétés qui ont subi un accident de parcours ou qui font face à une situation transactionnelle complexe et dont le problème est bien identifié», illustre Arnaud Sueur. Arcole, qui a levé 86 millions d’euros sur les 100 millions d’euros visés à fin 2023, a d’ores et déjà déployé 20 millions d’euros via deux opérations. Un autre dossier bien avancé pourrait voir le jour dans les prochains mois. Chez Sapaudia, «nous misons sur le buy & build», indique de son côté Dominique Bayon.

La taille des opérations est également un critère de sélection, peu de fonds, en dehors de quelques acteurs anglo-saxons (Apollo, Cerberus…) pouvant se positionner sur de très gros dossiers.

Autant d’éléments qui montrent que, si la place des fonds de restructuring est nécessaire et répond à des problématiques spécifiques d’entreprises en difficulté, elle est néanmoins insuffisante pour répondre aux flux croissants de dossiers.