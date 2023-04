Wellington lève 476 millions de dollars pour un fonds biotech

Wellington Management vient de lever 476 millions de dollars pour son fonds Wellington Biomedical Innovation II. Le fonds investit dans des entreprises non cotées du secteur des biotechnologies qui mettent au point la prochaine génération de traitements qui cherchent à améliorer les standards du soin en médecine. Il a déjà réalisé quatre investissements. Ses investisseurs incluent des compagnies d’assurance, des fondations, des family office et un fonds souverain.

L'équipe de gestion du fonds Biomed est dirigée par I-Hung Shih et Nilesh Kumar, et comprend Irina Margine et Ross Castillo. L'équipe collabore avec celle des soins de santé de Wellington, qui gère plus de 67 milliards de dollars d’actifs. En 2019, le premier fonds, Biomed I, avait levé environ 394 millions de dollars.