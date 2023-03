Claire Chabrier, présidente de France Invest et directrice associée d’Amundi Private Equity Funds

Les fonds entrent-ils dans une nouvelle ère de financement ?

Tout le monde est aujourd’hui dans une phase d’attentisme et de prudence, qu’il s’agisse des fonds de capital-transmission, des autres fonds de capital-investissement ou encore des banquiers. Ce ralentissement en matière de financements, et donc d’investissements, devrait encore durer plusieurs mois, probablement jusqu’à mi-2023. Pour autant, le marché n’est pas à l’arrêt. De petites opérations, sur des valorisations de sociétés inférieures à 100 millions d’euros, se réalisent. D’autres plus importantes redémarrent, avec des syndications plus larges que par le passé.

Quels effets attendre de la remontée du coût de la dette ?

L’environnement de taux bas qui a marqué ces dernières années était une période atypique. Le secteur n’a eu aucune difficulté auparavant à naviguer avec des taux plus élevés. Depuis quelques mois, il repense ses opérations en se basant sur l’Euribor. Cela va induire pour les fonds une baisse des rendements dégagés, qui resteront néanmoins très significatifs, ou une baisse du prix d’entrée. Lorsque l’effet levier diminue, l’aspect multiple intervient mécaniquement.

Quels sont les autres enjeux du secteur ?

Notre principal objectif est de continuer à créer de la valeur, comme nous l’avons toujours fait. La valeur des PME et ETI françaises soutenues par des fonds a ainsi été multipliée par 2,8 en cinq ans et demi, le levier principal étant la croissance de l’activité – à hauteur de 67 %. Nous mettons également l’accent sur les sujets climat et décarbonation au sein des sociétés en portefeuille.