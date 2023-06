TotalEnergies acte la fin de son activité de corporate venture

Alors que le gouvernement appelle à stimuler l'écosystème start-up en France, notamment en développant les fonds de corporate venture (corporate venture capitalist, CVC) en France, TotalEnergies prend le chemin inverse en cessant cette activité qu’il avait démarré en 2008. Le géant français de l’énergie a cédé une vingtaine de participations dans le domaine de la mobilité et de l’énergie au fonds de capital-risque (VC) Aster Capital qui lance à cette occasion son activité dans le secondaire. « Ce n’est pas une nouvelle surprenante. Ce revirement avait été annoncé lors de l’inauguration de l’accélérateur de TotalEnergies à Station F l’an dernier. Son PDG avait évoqué le changement de modèle qui passe par un recentrage sur l’accélérateur à Paris et d’éventuelles ouvertures d’autres accélérateurs en Amérique du Nord et en Asie dans le futur. La plus-value de l’accélérateur est de mettre en relation les start-up avec les business units du groupe, alors que l’activité de CVC était davantage financière », explique à L’Agefi une source proche du groupe.

S’il cesse son activité CVC, TotalEnergies ne s’interdit pas pour autant d’investir dans des start-up à l’avenir, de manière opportuniste, à l’image de sa prise de participation dans Ductor la semaine dernière dans le domaine du biogaz.

Le portefeuille de TotalEnergies est donc transféré dans un FPCI (fonds professionnel de capital-investissement) créé spécialement pour l’occasion et abondé par Aster et le gérant américain de private equity secondaire North Sky Capital. Il s’agit du premier investissement en secondaire d’Aster qui a décidé l’an dernier de se diversifier sur ce segment. « Le FPCI est suffisamment capitalisé pour continuer à financer ces sociétés. Un tiers de la taille du fonds permettra des réinvestissements. Cela démontre que TotalEnergies a cherché un repreneur sérieux et n’a pas voulu laisser ces actifs en désuétude », détaille Jean-Marc Bally, managing partner chez Aster Capital. Ni le montant de l’opération ni la taille du fonds n’ont été dévoilés.

Le fait qu’il ait été créé spécialement pour reprendre les actifs de TotalEnergies le rapproche d’un continuation fund, à la différence près qu’il rachète un portefeuille entier et non partiel, et qu’il est géré par un nouvel investisseur.

A la recherche de portefeuilles orphelins

TotalEnergies conservera un intérêt économique dans ces sociétés, sans toutefois rester actionnaire. L’opération prévoit ainsi un équivalent d’earn out en fonction de la création de valeur future. La maturité des start-up reprises est très variable, du pré-seed à la série F et est réparti géographiquement à 40% en Europe, 50% en Amérique du Nord, le solde concernant une start-up sud-africaine et deux indiennes.

Aster espère pouvoir reproduire ce type d’opération atypique. « Nous voulons développer notre activité en secondaire, mais pas en rachetant des positons de LP (limited partners) ou en participant à des GP-led. Nous cherchons plutôt des portefeuilles d’actifs orphelins, fait valoir Jean-Marc Bally. Nous sommes en cours de recrutement pour développer cette pratique centrée sur les actifs en déshérence, car nous anticipons une contraction des investissements de la part des fonds (VC et CVC) dans les prochaines années, voire l’arrêt de certains d’entre eux. »