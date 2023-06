Sequoia va scinder ses activités en trois

L’entreprise américaine de capital investissement Sequoia a annoncé à ses investisseurs, dans une note datée de mardi 7 juin, qu’elle se scinderait en trois sociétés indépendantes aux États-Unis, en Inde et en Chine d’ici mars 2024.

« Il est devenu de plus en plus complexe de gérer une entreprise d’investissement mondiale décentralisée », indique la note aux investisseurs de Sequoia, signée par les dirigeants de ses activités aux États-Unis, en Chine et en Inde.

La société basée dans la Silicon Valley invoque plusieurs raisons commerciales pour justifier la scission. Elle a « constaté une confusion croissante sur le marché en raison de la marque Sequoia partagée ainsi que des conflits de portefeuille entre les entités ». Elle a donc décidé d’adopter ce qu’elle qualifie d’ « approche locale avant tout ».

Même si elles ne sont pas évoquées dans la note, la décision serait aussi liée aux tensions grandissantes entre les Etats-Unis et la Chine, si l’on en croit la presse anglo-saxonne.

Une fois séparées, les trois unités indépendantes cesseront de partager des fonctions de back-office telles que l’informatique, la finance et la comptabilité, a indiqué Sequoia dans sa note.

Dans le cadre de ces changements, son activité de capital-risque aux États-Unis et en Europe continuera d'être connue sous le nom de Sequoia Capital. Sequoia China changera de nom en anglais pour devenir HongShan, son nom actuel en mandarin. En Inde et en Asie du Sud-Est, la société sera connue sous le nom de Peak XV Partners.