Schroders Capital lance son premier Eltif

Schroders Capital a lancé jeudi 6 avril son premier fonds européen d’investissement à long terme (Eltif), le Schroders Capital Private Equity Eltif 2023.

Ces véhicules créés en 2015 ambitionnent de flécher l’épargne des institutionnels et des particuliers haut de gamme vers des projets d’infrastructure, des sociétés non cotées ou des petites et moyennes entreprises (PME) cotées, qui émettent des instruments de capitaux propres ou de dette.

Le fonds Schroders Capital Private Equity Eltif 2023 se concentrera « sur les investissements de rachat et de croissance de capital-investissement sur les marchés inférieurs et moyens, principalement en Europe, mais avec la possibilité d’allouer des fonds à des sociétés non européennes ayant une forte exposition opérationnelle à l’Europe », précise un communiqué.

Le fonds, classé article 8 au sens de la réglementation européenne sur les publications extra-financières SFDR, investira dans les secteurs de l’industrie, des services aux entreprises, de la consommation, de la technologie et de la santé, avec un horizon d’investissement à moyen et long terme, allant de trois à sept ans.

